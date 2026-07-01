Los presuntos integrantes de la desarticulada banda criminal “Los Marcas del Mall” que robaron a mano armada más de 60 mil dólares a unos comerciantes al mediodía del 12 de mayo en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, festejaron el atraco con abundante cerveza y un almuerzo de camaradería en un restaurante del sector de Arancota, en Sachaca.

Según la Policía, uno de los primeros en exhibirlo fue Ruth Anco Tapia que en su estado de WhatsApp colgó un video en el que se observa al menos 14 cajas de cerveza y sobre las mismas había dólares esparcidos. El festejo fue en la vivienda donde la Policía procedió con su captura en el distrito de Cerro Colorado. También una fotografía tomada por uno de los miembros de la banda, captó el instante en que compartían un almuerzo que habría sido pagado con el botín conseguido.

CELEBRACIÓN

Las imágenes del festejo fueron exhibidas por la Policía durante la conferencia de prensa en la que se brindó detalles del accionar de la banda antes, durante y después del asalto a mano armada en el que habrían participado Ruth Anco Tapia (45), Lizeth Quispe Quispe (23), Henrry Machaca Anco (25) y Alexandra Machaca Anco (23).

De acuerdo con la investigación, las víctimas retiraron el dinero de la agencia del BBVA ubicada en el centro comercial Mall Aventura Porongoche de Paucarpata y las cámaras de seguridad grabaron los movimientos de la banda que siguió a las víctimas hasta la Av. Dolores.

En el allanamiento de la vivienda de los detenidos, se incautó un automóvil de placa VAI-675, que habría sido utilizado para seguir a las víctimas. Además, encontraron 750 soles, prendas presuntamente empleadas el día del robo y 25 celulares.

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