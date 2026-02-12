La Municipalidad de Mariano Melgar clausuró hoy un local, donde presuntamente se favorecía a actividades de prostitución. La Policía de la comisaría de Mariano Melgar y los funcionarios de la comuna distrital encontraron en la intervención, tanto a hombres como mujeres en el local ubicado en la calle Malecón Zolezzi, durante la madrugada.

Los efectivos trasladaron esta madrugada a los intervenidos a la Comisaría para su identificación, mientras que el personal del área de Fiscalización y Seguridad Ciudadana multó con 6 Unidades Impositivas Tributarias y el 30% de una UIT, por diferentes motivos como no contar con licencia de funcionamiento, por lo que deberán pagar una sanción de aproximadamente 34 mil soles.

Hombres y mujeres fueron trasladados a la comisaría (Foto: Municipalidad de Mariano Melgar)

Según la información de la Municipalidad, los vecinos presentaron reiteradas quejas contra el local que funcionaba de manera informal y donde las personas bebían en horarios no permitidos, hasta la madrugada del día siguiente, causando malestar a los vecinos por el ruido y las peleas que presentaban.

En la fiscalización también se incautaron equipos, mesas, entre otros bienes, con el fin de que no vuelva a funcionar.

