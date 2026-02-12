La Municipalidad de Mariano Melgar clausuró hoy un local, donde presuntamente se favorecía a actividades de prostitución. La Policía de la comisaría de Mariano Melgar y los funcionarios de la comuna distrital encontraron en la intervención, tanto a hombres como mujeres en el local ubicado en la calle Malecón Zolezzi, durante la madrugada.
Los efectivos trasladaron esta madrugada a los intervenidos a la Comisaría para su identificación, mientras que el personal del área de Fiscalización y Seguridad Ciudadana multó con 6 Unidades Impositivas Tributarias y el 30% de una UIT, por diferentes motivos como no contar con licencia de funcionamiento, por lo que deberán pagar una sanción de aproximadamente 34 mil soles.
Según la información de la Municipalidad, los vecinos presentaron reiteradas quejas contra el local que funcionaba de manera informal y donde las personas bebían en horarios no permitidos, hasta la madrugada del día siguiente, causando malestar a los vecinos por el ruido y las peleas que presentaban.
En la fiscalización también se incautaron equipos, mesas, entre otros bienes, con el fin de que no vuelva a funcionar.