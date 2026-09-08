Club Deportivo de Andinismo Arequipa tiene nueva directiva para el periodo 2026-2028

El Club Deportivo de Andinismo Arequipa renovó su junta directiva para el periodo 2026-2028, durante una ceremonia donde Sofía Chávez juramentó como nueva presidenta de la institución.

La nueva gestión asumió el compromiso de continuar fortaleciendo la práctica del montañismo y las actividades de alta montaña.

La directiva está integrada por Juan Cusi, en el cargo de vicepresidente; Mariela Churata, como secretaria; Manuel Pinillos, tesorero; Neviana Peneva, vocal; y Juan Nicolás Portugal, quien asumió como delegado deportivo. El equipo de trabajo tendrá a su cargo la conducción del club durante los próximos dos años.

Con 62 años de vida institucional, el Club Deportivo de Andinismo Arequipa se ha consolidado como una de las principales instituciones dedicadas al montañismo en el país y es considerado rector de esta disciplina en el Perú. A lo largo de su trayectoria ha promovido la formación de montañistas y la realización de ascensos a diversas cumbres de la región.

Entre las primeras actividades programadas por la nueva directiva destacan los ascensos a los volcanes Coropuna y Ubinas, retos que forman parte de su calendario de montañismo.

De esta manera, la institución busca mantener activa la práctica deportiva y continuar promoviendo el conocimiento y respeto por las montañas del país.