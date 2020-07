Colegio de Abogados de Arequipa denuncia a Cáceres Llica por muertes a falta de atención médica

El Colegio de Abogados de Arequipa denunció hoy ante el Ministerio Público al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y quienes resulten responsables por el delito de homicidio simple, por la muerte de los pacientes de coronavirus a falta de atención médica.

El decano de esta Orden Profesional, José Arce, explicó que la demanda se basa en que Cáceres Llica y sus funcionarios no supieron manejar administrativamente los hospitales de Arequipa, al no dotar con implementos de bioseguridad al personal médico y dando una mala atención en los pacientes infectados.

“La misma motivación que tiene la mayoría, si no es que toda la población de Arequipa, es que hay demasiada negligencia y descuido en la atención de enfermos que conllevan a la muerte, el valor de la vida no fue tomado en cuenta como un valor supremo a la sociedad, no solo por la enfermedad sino también por las restricción, la falta de medicación y atención oportuna, que le corresponden a Elmer Cáceres Llica”, indicó Arce en una entrevista a una radio local.

La denuncia, de ser aceptada por el Ministerio Público, seguirá diferentes procesos: una investigación preliminar, investigación preparatoria, juicio y al final una sentencia. En este último caso, el Código Procesal Penal establece una pena no menor de 6 años y una máxima de 20 años de cárcel.

El Colegio de Abogados también solicitó la declaratoria de estado de calamidad a Arequipa. José Arce manifestó que, aunque constitucionalmente no existe esta figura, como tampoco existe la figura de Emergencia Sanitaria, sin embargo puede ser aplicada. Bajo ese criterio, indicó que con esta declaratoria el Gobierno central asumiría toda la responsabilidad de respuesta en salud.