La institución educativa Nuestra Señora de la Gloria, ubicada en el distrito de La Joya en Arequipa, será culminada recién el 13 de junio, pese a que su entrega estaba prevista para febrero de 2025. La obra, ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de administración directa, acumula así más de un año de retraso y adicionales que superan los 5 millones de soles.

El pasado 30 de marzo, la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó una cuarta modificación física por 1.8 millones de soles, elevando el presupuesto total de la obra a más de 20.7 millones. Esto contrasta con el monto inicial de 15.7 millones de soles establecido en el expediente técnico aprobado en septiembre de 2023

En cuanto a los plazos, el proyecto contemplaba inicialmente una ejecución de 480 días calendario, sin embargo, tras la tercera ampliación, este se extendió a 970 días. Actualmente, la obra presenta un avance físico del 63%, según reporte del sistema de obras, pero según el último reporte del GRA, el avance es del 98%.

La obra consiste en la edificación de 26 ambientes pedagógicos entre salones y laboratorios, servicios higiénicos y áreas administrativas para 700 estudiantes.