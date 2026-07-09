El Colegio Micaela Bastidas rechazó tener un vínculo laboral con el hombre detenido por el presunto delito de abuso sexual contra una estudiante de 14 años y precisó que los hechos investigados ocurrieron fuera de la institución educativa y del horario escolar.

A través de un comunicado, la dirección del plantel informó que el presunto ataque se produjo en una vivienda privada, por lo que deslindó cualquier responsabilidad sobre lo sucedido.

Según el documento, el investigado no forma parte de la plana docente, administrativa ni del personal de apoyo del colegio, pero sí prestó servicios de manera temporal como instructor de danza durante el mes de mayo.

El colegio también señaló que activó los protocolos de atención correspondientes, brindará acompañamiento a la estudiante y colaborará con las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría de Alto Misti en el distrito de Miraflores por la madre de la menor, César Salazar fue “profesor” de danza del colegio e ingresó de madrugada del miércoles al inmueble donde se encontraba la adolescente, aprovechando una puerta que no contaba con medidas de seguridad, mientras la madre permanecía en otra vivienda.

Tras conocer lo ocurrido, la madre denunció el hecho ante la Policía y, horas después, el investigado fue detenido para continuar con las diligencias.