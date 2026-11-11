Cristóbal Huayapa, vicepresidente del mercado mayorista de frutas de Río Seco, señaló que desde abril los costos de los fletes provenientes del norte del país registran constantes incrementos. Precisó que el traslado de la mercadería pasó de costar 11 mil a 16 mil soles. “El recorrido demora hasta cuatro días”, indicó.

Huayapa cuestionó que no se haya hecho efectivo el fondo de compensación anunciado por la presidenta de la República para los transportistas, pese al elevado precio de los combustibles. “El galón de combustible supera los 26 soles y no existe un control en los grifos”, afirmó.

El dirigente indicó que las ventas continúan bajas y que las comerciantes tienen poca liquidez para realizar sus compras. Consideró que el sector cerrará el año con resultados económicos negativos debido a la llegada del fenómeno de El Niño y las lluvias. “Esperamos que no sean tan intensos como advierten los especialistas”, señaló.

PROBLEMAS QUE NECESITAN SOLUCIÓN

Por otro lado, Juan Díaz, presidente de la plataforma comercial de Río Seco, pidió a la alcaldesa electa de Cerro Colorado, Mirtha Ruelas, atender los problemas que afectan al centro de abastos.

Entre sus principales demandas mencionó la acumulación de residuos sólidos. Asimismo, solicitó la instalación de cámaras de videovigilancia en los exteriores del mercado mayorista debido a los constantes robos que afectan a comerciantes y compradores.

El mercado mayorista de frutas de Río Seco cumplió ayer 24 años de creación y los comerciantes realizaron actividades.