El movimiento comercial por el aniversario de Arequipa también trajo un incremento de la informalidad, ello debido a que la comuna provincial estimó que el comercio ambulatorio creció en un 20% durante las celebraciones, mientras reconoció que el personal y la logística resultan insuficientes para afrontar la fiscalización de la mayor presencia de vendedores en las calles.

El subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores, Carlos Sánchez, explicó que las festividades generan un importante movimiento económico tanto formal como informal, pues precisó que la comuna busca mantener el orden en la ciudad y proyectar una buena imagen para los visitantes nacionales y extranjeros que llegan por el mes jubilar.

El funcionario señaló que el comercio ambulatorio e informal se incrementó en un 20% y agregó que un día antes se realizó un operativo en el Centro Histórico, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico Local, con el objetivo de despejar las vías, regular la actividad comercial y mantener el orden en los espacios públicos.

Asimismo, informó que también se ejecutó un operativo de limpieza en calles de alta afluencia de visitantes, principalmente en Mercaderes y San Francisco, e indicó que una cuadrilla realizó labores de baldeado en horas de la madrugada para mejorar las condiciones del Centro Histórico en el marco de las actividades por el aniversario.

Respecto al control de comerciantes informales, Sánchez detalló que durante los operativos se retuvo material no permitido y se realizaron acciones de disuasión para evitar que los ambulantes ocupen zonas restringidas. Añadió que muchos de ellos cuentan con puestos en galerías, pero salen a la vía pública debido a la mayor demanda por las festividades.

De cara al Corso de la Amistad, el subgerente anunció que el 15 de agosto se efectuará una inspección junto con la Fiscalía y la Policía Nacional para retirar sillas, tablas y estructuras precarias que obstruyan rutas de evacuación, sin embargo, admitió que el apoyo logístico y el recurso humano de la comuna son bastante reducidos.