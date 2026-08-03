El gobernador regional, Luis Neyra, confirmó que el tanque de tormentas sí se construirá en la plaza Tres Culturas de Piura. Sin embargo, precisó que se están realizando los ajustes técnicos necesarios en el diseño para evitar afectaciones a la infraestructura del espacio público y a los inmuebles aledaños.

El mandatario regional explicó que el proyecto ha tenido que ser ajustado técnicamente debido a la complejidad de intervenir en una zona considerada patrimonio histórico, donde el Ministerio de Cultura impone estrictas restricciones para la ejecución de calicatas y estudios de suelo.

“Las recomendaciones de nuestros técnicos es que hemos ido mejorando el expediente técnico, el mismo que lo hizo la Municipalidad Provincial de Piura. Ahora, ¿era difícil hacerlo? Por supuesto, porque es un patrimonio histórico. Ahí el Ministerio de Cultura no te va a dejar hacer calicatas, no te deja hacer cualquier cosa que tú quieras. Entonces, en base a ello, el expediente técnico era difícil que la municipalidad lo haga totalmente perfecto. Entonces nosotros lo hemos ido perfeccionando”, explicó Neyra.

Ante esto, aclaró que la ubicación de dicha cisterna en la Plazuela Tres Culturas —punto más bajo del centro histórico— no responde a una decisión arbitraria de su gestión, sino a lo estipulado formalmente por la Municipalidad Provincial en el expediente técnico original, basado en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial Integral de Piura.

“Es que eso es lo que está dentro del Plan Maestro y por eso la Municipalidad Provincial de Piura lo puso en su expediente técnico. No es que al Gobierno Regional se le antojó poner ahí una cisterna, eso se quedó en el expediente que nos entregó la municipalidad “, insistió.

Asimismo, precisó que están viendo el mecanismo constructivo para que no afecte en gran medida la zona, sin embargo, aclaró que lo están haciendo dentro de la normativa legal vigente para ese tipo de construcciones.

“No es un capricho de que yo lo hago de este porte o que el otro lo hace de este porte; es que es un diseño que se tiene que hacer integral y que lamentablemente tenemos que cumplir la normativa de construcción vigente”, dijo.

Neyra informó que el retraso que presenta la obra de drenaje pluvial en el centro de Piura se debe al perfeccionamiento del expediente para el tanque de tormentas.