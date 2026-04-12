Con el pie lesionado y con dificultad para caminar varios metros por el cierre de la calle del local de votación, Cristina Leonor llegó hasta la Colegio Domingo Zamácola y Jáuregui, en el distrito de Cerro Colorado, para ejercer su derecho al voto. La ciudadana, proveniente de Alto Libertad, no dejó que el dolor fuera impedimento para cumplir con su deber cívico.

Según contó, el accidente ocurrió anoche, cuando se lastimó el pie. Aun así, con ayuda de su sobrino, quien la trasladó en camioneta, y el apoyo de sus hijos para sostenerse, pudo ingresar al local de votación. Pese a no haber recibido aún atención médica, priorizó participar en la jornada electoral.

“Primero es el deber”, expresó, al invitar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a no poner excusas para votar.

Así como ella, muchos electores acudieron a las urnas, pese a las adversidades e inconvenientes en las últimas horas. El apoyo y la orientación de los voluntarios de la Defensoría del Pueblo, el personal de la ONPE, militares, policías, entre otros permite que cientos de electores como adultos mayores, personas con discapacidad emitan sus votos sin dificultades.