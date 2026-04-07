Una sentencia de 20 años de prisión dictó el juzgado de Mariano Melgar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa contra Javier Monrroy S., hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de su expareja, en la región Arequipa.

El fiscal adjunto Eduardo Cuela Tapia de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariano Melgar, acreditó durante el juicio, los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2022, en el distrito de Miraflores.

El sentenciado, en un contexto de celos, control y dominación, agredió físicamente a la víctima y la obligó, mediante violencia, a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Durante el ataque, la mujer fue sometida contra su voluntad y sufrió lesiones que fueron corroboradas con certificados médico-legales, los cuales resultaron clave en el proceso judicial.

La investigación fiscal determinó ante el juzgado que no se trató de un hecho aislado, sino de un escenario reiterado de violencia de género, porque el agresor ejercía conductas de posesión y vulneraba de forma sistemática la libertad sexual e integridad de la víctima.

Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de S/ 15,000 como reparación civil a favor de la agraviada.