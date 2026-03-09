El cierre del puente en la Variante de Uchumayo ha generado un severo congestionamiento vehicular en la vía alterna hacia Arequipa. Conductores de camiones de carga y buses interprovinciales denunciaron que el tránsito por la Vía Cerro Verde se encuentra totalmente saturado, lo que ha multiplicado los tiempos de viaje y elevado los costos de operación del transporte.

Frente a esta situación, Los transportistas propusieron que los vehículos livianos utilicen la carretera antigua hacia La Joya, mientras que los buses interprovinciales, de carga pesada circulen por la Vía Cerro Verde, con el fin de reducir la congestión generada por el transporte pesado.

TIPLICAN HORAS DE VIAJE PARA LLEGAR A DESTINOS

Según los conductores, los tiempos de traslado se han incrementado de manera considerable. Un viaje desde el kilómetro 48 de la Panamericana Sur hasta Arequipa, que normalmente toma una hora, ahora toma hasta cinco horas. En el caso de las rutas desde Mollendo hacia Arequipa, los trayectos están tardando entre seis y siete horas, cuando lo habitual era completarlos en aproximadamente tres horas.

Los transportistas indicaron que los vehículos permanecen detenidos por varias horas con el motor encendido, lo que incrementa el consumo de combustible y los costos de operación.

Transportistas de carga y mercancía, de buses interprovinciales se reunieron para pedir mayor orden en tránsito (Foto: Omar Cruz)

A esta situación se suma el reciente incremento en el precio del combustible. Según los transportistas, algunos grifos han elevado el precio de la gasolina y el diésel hasta en 30%, alcanzando valores cercanos de 18 a 20 soles por galón, cuando anteriormente se vendía alrededor de 14 a 15 soles.

El dirigente del transporte de carga, Mario Lobón, señaló que las empresas utilizan principalmente diésel para movilizar mercancías y pasajeros, pero no pueden trasladar ese aumento a los usuarios mediante un alza del pasaje.

Ante este escenario, varias empresas de transporte evalúan incluso la continuidad del servicio, debido al impacto económico generado por el tráfico y el incremento del combustible.

Desde la Concesionaria Covisur aún no informaron el plazo por el que permanecerá cerrado el tránsito por la Variante de Uchumayo desde el km 24+900. A través de un comunicado, solo se informó que se coordina con el MTC a instalación provisional de un puente Bailey.

Aviso de Covisur señala que instalarán puente modular en reemplazo del puente de Uchumayo

Asimismo, los transportistas exigieron mayor fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para fiscalizar la variación de precios en los grifos y el abastecimiento.

En paralelo, los gremios locales analizan si se sumarán al paro nacional de transportistas convocado para el 12 de marzo. El dirigente de los camioneros de Arequipa, Teófilo Sánchez, indicó que esta noche las bases evaluarán su participación en la protesta, que busca exigir al Gobierno medidas para regular el precio de los combustibles.

VIDEO