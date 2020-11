En esta coyuntura, debatir normas para la creación de universidades o dar una segunda oportunidad a las que no obtuvieron el licenciamiento solo agravaría la crisis política, porque denotaría el verdadero interés de algunos congresistas.

Para el docente de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santa María, Jorge Luis Cáceres Arce, el Congreso tendrá que respetar la norma que prohíbe crear universidades.

“El premier no debe permitir que la Política se entrometa en la Ley Universitaria o la Sunedu, no es momento de reformas, es momento de trabajar por el interés nacional y no de particulares”, dijo.

En esa misma línea, el catedrático de la Universidad Católica San Pablo, Gonzalo Banda, indicó que el avance de la Ley Universitaria y la reforma educativa no tendrían que retroceder con el Gobierno de Manuel Merino, pero la opinión del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, sobre dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas, es preocupante.

“Costó mucho esfuerzo, años de consenso. La Ley Universitaria combatió a universidades que solo eran fachadas, sería una desfachatez permitir que vuelvan a operar, porque no cumplen las condiciones mínimas”, expresó.

A través de un comunicado la, Universidad Nacional de San Agustín también exigió la continuidad de la Ley Universitaria, dando énfasis en la investigación y calidad en la enseñanza.

Aunque Cáceres Arce considera a Flores-Aráoz como un experimentado político, no permitirá beneficios personales a los congresistas, Banda estima que el premier trabajará a favor de los parlamentarios, porque su estudio de abogados defiende a Telesup, que pertenece a la familia del congresista José Luis Luna Morales.

Suspenden. La Comisión de Educación del Congreso suspendio la discusión del próximo miércoles para la creación de cinco universidades.