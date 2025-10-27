La polémica en torno a la congresista Lucinda Vásquez ha crecido tras la difusión de un informe en el que se revela que su asesor le cortaba las uñas. La congresista Katty Ugarte, del bloque Magisterial, y Esdras Medina, de Renovación Popular, coinciden en que este comportamiento debe ser investigado con celeridad.

Esdras Medina expresó su descontento con la situación, señalando que las acciones de una sola congresista pueden afectar la percepción pública de todos los parlamentarios. “No todos hacemos esas acciones, nosotros trabajamos, mientras otros hacen quedar mal al Congreso”, afirmó Medina. Además, instó al presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, a agilizar la investigación y a "imponer una sanción ejemplar" que muestre a la población que el Congreso no tolera este tipo de conductas.

Por su parte, Katty Ugarte lamentó la acción de Vásquez y pidió que la Comisión de Ética inicie una investigación de oficio. “Sí la conozco, es mi colega, es maestra, sin embargo, lamento la acción como lo hemos visto”, manifestó Ugarte.

La controversia ha generado un amplio debate en redes sociales donde muchos ciudadanos expresaron su indignación ante el comportamiento de la congresista, considerando que meses antes, sus trabajadores denunciaron que tenían que depositar parte de sus sueldos a las cuentas de sus familiares. Este hecho fue calificado como “mocha sueldo”.

Tanto Esdras Medina, como Katty Ugarte se encuentran en Arequipa, quienes participan en el IV Encuentro de la Macrorregión Sur “Masificación del Gas”, con la participación de gobernadores del sur del país.

