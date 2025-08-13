‘Mundo Gloria’, un espacio lúdico, interactivo y educativo que Gloria inauguró hoy para mostrar una experiencia que estará disponible para el público en el Mall Aventura Arequipa hasta el 31 de agosto. Este nuevo atractivo estará abierto de martes a domingo, ofreciendo una oportunidad única para que las familias conozcan más sobre la elaboración de productos lácteos.

El ingreso a ‘Mundo Gloria’ es gratuito los martes y jueves a partir de las 10:00 a.m., solo es necesario presentar el DNI físico y una etiqueta de leche Gloria por cada asistente. Este espacio busca educar a los visitantes sobre el origen de la leche, su proceso de producción, los beneficios nutricionales y la importancia de incluirla en una dieta balanceada y saludable.

Daniella Rentería, gerente de Marketing de Gloria, destacó que ‘Mundo Gloria’ es una propuesta diseñada para que las familias disfruten de un momento distinto y divertido, al mismo tiempo que descubren el papel fundamental de la leche en la nutrición.

La experiencia, que dura aproximadamente 40 minutos, está dividida en cuatro ambientes que estimulan los sentidos:

Zona de Mili: Es un espacio donde se educa sobre la importancia de la vaca en la cadena de nutrición.

Zona Láctea: Informan sobre el valor de la leche y destacan sus propiedades.

Maestros Lácteos: Explican el proceso de producción de la variedad de quesos y la mantequilla.

Combina y Disfruta: En este último ambiente se profundiza el conocimiento sobre mundo de los yogures.

