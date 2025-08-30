Este fin de semana, Correo llegó hasta el mercado Nueva Esperanza, ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, para consultar los precios de las carnes, verduras, frutas y productos hidrobiológicos.

De acuerdo a los comerciantes, subieron los costos de algunas carnes y verduras, respecto a la semana anterior, generando sorpresa en cientos de arequipeños que acuden al centro de abasto. Mientras que otros, bajaron considerablemente.

En ese sentido, en carnes, bajó el precio del kilo de pollo a 8.50 soles, cuando se cotizaba en más de 9.50 soles; la gallina en 12.50 soles, además la carne de res a 17.50 soles, cerdo desde 15.00 soles (pierna) hasta 16.00 soles (lomo), cordero a 20.00 soles, y alpaca a 15.00 soles.

Respecto a las verduras, tomate a 1.00 soles, zapallo a 3.00 soles, choclo a 3.00 soles, limón a 5.00 soles, zanahoria desde 2.00 soles, cebolla a 2.50 soles; pepino, betarraga y habas desde 2.50 soles.

Además, en frutas, la mandarina en 2.00 soles, sandia a 3.00 soles, uva a 8.00 soles, manzana a 7.50 soles, pera de agua a 9.00 soles, naranja a 5.00 soles, arándano a 24.00 soles, fresa a 7.00 soles, piña a 4.50 soles y palta a 9.00 soles.

Asimismo, en productos hidrobiológicos, el pescado bonito a 10.00 soles, jurel a 7.00 soles, lisa a 14.00 soles, trucha se expende desde 14.00 soles, tollo a 12.00 soles, lenguado a 25.00 soles, camarón a 40.00 soles, pota a 8.00 soles y pejerrey a 24.00 soles.