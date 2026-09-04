La presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, juramentó a 4 consejeros regionales, quienes asumirán el cargo ante la licencia de la misma cantidad de legisladores regionales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Ortega precisó que entre las tareas inmediatas asignadas a los nuevos integrantes figuran la revisión de dictámenes pendientes de presentación al pleno, el seguimiento a los pedidos de información al Gobierno Regional de Arequipa y la fiscalización de obras en provincias.

Los consejeros que asumirán funciones a partir de hoy, hasta el 4 de octubre son:

Lucio Marcos Blanco Lupaca (por la provincia de Castilla) en reemplazo de Antonio Llerena Salas , preside la Comisión de Agricultura.

(por la provincia de Castilla) en reemplazo de , preside la Comisión de Agricultura. Rigoberto Martín Sarmiento Cárcamo (por la provincia de Caylloma) en reemplazo de Osias Ortiz Ibáñez , preside la Comisión de Infraestructura.

(por la provincia de Caylloma) en reemplazo de , preside la Comisión de Infraestructura. Ytalo Félix de la Torre Caballero (por la provincia de Caravelí), en reemplazo de Aaron Maldonado López , preside la Comisión de Educación.

(por la provincia de Caravelí), en reemplazo de , preside la Comisión de Educación. Jesús Antonio Ramos (por la provincia de Arequipa), en reemplazo de César Huamantuma Alarcón, preside la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social y Comunidades Campesinas.









MÁS CONSEJEROS EN EL 2027

Cabe señalar que a partir de la próxima gestión el Consejo Regional de Arequipa incrementará la cantidad de integrantes, sumando dos nuevos consejeros que representarán a la provincia de Arequipa.

Respecto a esta situación, Norma Ortega manifestó que será un reto que asuma la presidencia del Legislativo regional del próximo año, debido a que en esta gestión se tuvo que recurrir a la división de oficinas.

“Algunos consejeros que tienen oficina propia posiblemente van a tener que compartirla también, como lo hemos hecho muchos de nosotros. No creo que eso también sea un mayor inconveniente, pero sí me parece que el Gobierno Regional debe verificar la distribución de algunos ambientes”, señaló.