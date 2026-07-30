Los obreros del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa hicieron un plantón en los exteriores de la construcción del Colegio Arequipa, para “exigir la reposición de un trabajador despedido”.

El secretario de Defensa del Sindicato de Construcción Civil, Apolinario Pinto Condori, señaló que el trabajador despedido integra el Comité de Seguridad y se desempeña como oficial fierrero. Según el dirigente, el despido por el Consorcio Revolución fue arbitrario, sin embargo, según su misma versión, la empresa informó que terminaron los trabajos en este frente, por lo que no hay necesidad de contar con el obrero, aunque otros trabajadores continuarían laborando en el proyecto.

Pinto indicó que en la obra trabajan entre 150 y 160 obreros y precisó que solo un grupo participó en la protesta, mientras el resto ingresó con normalidad a cumplir sus funciones. Asimismo, descartó que la medida de fuerza haya paralizado la ejecución del proyecto y afirmó que el sindicato no impidió el ingreso del personal ni obstaculizó el desarrollo de los trabajos.

Desde el Gobierno Regional de Arequipa respondieron a Correo que realizan las averiguaciones sobre los motivos de la protesta, considerando que el proyecto se ejecuta bajo la modalidad de Obra por Impuesto.

Pinto señaló que la organización sindical mantendrá el plantón hasta que la empresa atienda su pedido de reincorporación del trabajador, estrategia a la que los obreros recurren constantemente en la ejecución de las diferentes obras públicas.

Cabe recordar que, por esta misma razón, de exigir la reposición de dos obreros, se paralizó la construcción del Módulo de Justicia de Cerro Colorado e incluso dos dirigentes fueron detenidos y posteriormente liberados, por el presunto delito de extorsión.