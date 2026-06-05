Ante la Emergencia Sanitaria declarada por el incremento del riesgo de contagio de sarampión en el país, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa exhortó a los ciudadanos que participarán en las elecciones de este domingo 7 de junio a acudir a los locales de votación utilizando mascarilla, especialmente en ambientes cerrados y con gran concentración de personas.

La recomendación está dirigida a electores, miembros de mesa, personeros y personal que participará en la jornada electoral, debido al riesgo de transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa, considerando el desplazamiento de ciudadanos provenientes de distintas regiones del país.

A través de un comunicado, la institución recordó que el sarampión se transmite por vía respiratoria mediante gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar, lo que incrementa las posibilidades de contagio en espacios con alta afluencia de público.

La Geresa advirtió que esta enfermedad puede generar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, discapacidad permanente e incluso la muerte. Los grupos más vulnerables son los niños menores de cinco años, las gestantes y las personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre los principales síntomas del sarampión figura la fiebre alta, erupciones en la piel, tos, congestión o secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Sin embargo, una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de presentar los primeros síntomas.

Frente a este escenario, la Geresa reiteró el llamado a la población para verificar el cumplimiento del esquema regular de vacunación, especialmente en menores de edad. Asimismo, informó que los establecimientos de salud continúan realizando jornadas de inmunización con el objetivo de cerrar brechas en la cobertura y proteger a los grupos de mayor riesgo.