La jornada electoral en Arequipa comenzó con retrasos en la instalación de mesas. La Contraloría General de la República reportó que 23 mesas de sufragio fueron instaladas tardíamente en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, además de advertir una demora en la presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La situación fue comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al JNE, junto con otras observaciones detectadas durante la supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para que ambas instituciones adopten medidas y garanticen la continuidad del proceso.

El caso de Arequipa forma parte de las situaciones adversas identificadas por los auditores de la Contraloría en distintos locales de votación del país, principalmente relacionadas con retrasos en la instalación de mesas y problemas con la acreditación de personal electoral.

OTRAS REGIONES

En Lima, los auditores encontraron que dos mesas de votación de la I.E. Emblemática César Vallejo, en La Victoria, todavía no habían sido instaladas hasta las 10:00 horas. En otros locales, como las instituciones educativas Ricardo Palma, en Surquillo, y Almirante Miguel Grau, también se registraron retrasos.

La Contraloría además detectó problemas con la identificación de algunos trabajadores de los organismos electorales. En El Agustino, personal del JNE no llevaba sus fotochecks visibles, mientras que en otro local dos coordinadores de mesa de la ONPE tampoco contaban con sus respectivas acreditaciones.

En provincias también se encontraron situaciones similares. En Piura se reportó la falta de acreditación de coordinadores de mesa de la ONPE y de fiscalizadores del JNE, además de la ausencia de efectivos policiales para custodiar el material electoral en uno de los locales supervisados.

Observaciones relacionadas con la acreditación del personal también fueron encontradas en locales de votación de Lambayeque, Callao, Cusco e Ica.

La Contraloría informó que todas las situaciones detectadas fueron comunicadas de inmediato a los responsables de la ONPE y el JNE para que se adopten las medidas correctivas correspondientes durante el desarrollo de la jornada electoral.