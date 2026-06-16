La Contraloría hizo tres observaciones a la ejecución del saldo de obra del hospital de Camaná referidas al sistema eléctrico, al sistema de climatización del hospital y la permanencia de equipos que ya debieron ser retirados del local, todo ello puede afectar el avance de la obra.

Una de las principales observaciones está relacionada con discrepancias en el expediente técnico respecto al sistema de utilización de media tensión. Mientras el expediente del saldo de obra consideraba la instalación de dos transformadores de mil 250 kVA cada uno, el proyecto aprobado por Seal contempla una subestación con un solo transformador de mil 600 kVA. Esta diferencia generó consultas técnicas que, hasta la inspección realizada en mayo, aún no se absolvieron.

También observó problemas en la partida referida al mantenimiento de los equipos de climatización del hospital. De acuerdo con el documento, el propio especialista del contratista advirtió que el mantenimiento no garantizaría el funcionamiento continuo de los equipos ni la atención de áreas críticas. Otra situación adversa detectada está vinculada con la permanencia de equipos que debieron ser retirados antes del inicio del plazo de ejecución de la obra.

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