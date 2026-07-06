Después de más de dos años y ocho meses de presentada la solicitud de vacancia, el Concejo Municipal de Punta de Bombón finalmente debatirá el próximo 15 de julio el pedido contra el alcalde José Miguel Ramos Carrera y los regidores José Bemayer Blanco Choquehuanca y Danny Daniel Ávila Ayala. El expediente los señala por las presuntas causales de restricción de contrataciones y nepotismo.

De acuerdo con la solicitud presentada por el ciudadano Enrique Luis Navarro Álvarez el 27 de octubre de 2023, el alcalde José Miguel Ramos Carrera habría incurrido en la causal de restricción de contrataciones al presuntamente beneficiar a dos mujeres señaladas a una de ellas como la madre de una de sus hijas y la otra, como su conviviente.

Según el documento, el alcalde habría beneficiado a Violeta Lucía Torres Pareja, madre de una de sus hijas, mediante el alquiler de una cisterna para abastecer de agua los servicios higiénicos de las playas del distrito. Asimismo, el expediente señala que se utilizó maquinaria municipal para extraer material de un terreno inscrito a nombre de Eva Mercedes Centeno Guevara, quien sería la conviviente del burgomaestre.

Respecto a la causal de nepotismo, el expediente atribuye al regidor José Bemayer Blanco Choquehuanca haber favorecido la contratación o prestación de servicios de varios de sus familiares. Entre ellos figura su hijo, Bemayer Luigi Blanco Mamani, quien habría laborado como asistente de gerencia utilizando el nombre de Edison Joel Nina Tacas.

Además de su hermano Luis Alberto Castro Choquehuanca, quien recibió pagos por más de S/ 32 mil por mantenimiento de cámaras de seguridad; su hermana Elizabeth Castro Choquehuanca, proveedora de servicios en las playas por S/ 2,600; y su cuñada Olga Velva Cusi Justo, contratada como personal de limpieza por el mismo monto. El expediente también señala que el regidor Danny Daniel Ávila Ayala es sobrino de Blanco Choquehuanca.

EXPEDIENTE REMITIDO AL MINISTERIO PÚBLICO

Aunque la sesión para debatir la vacancia debía realizarse en enero de 2024, fue suspendida y nunca volvió a convocarse. Tras reiterados requerimientos sin respuesta, el Jurado Nacional de Elecciones remitió copias del caso al Ministerio Público para que investigue la presunta conducta dilatoria de las autoridades.

Finalmente, mediante Memorándum N.° 248-2026, la municipalidad convocó a sesión extraordinaria para el 15 de julio de 2026.

ALCALDE CON DOS SENTENCIAS

Cabe resaltar que Ramos Carrera afronta además dos condenas en primera instancia: una de seis años de prisión por negociación incompatible y peculado, emitida en julio de 2025, y otra de seis años por colusión agravada, dictada en noviembre del mismo año. Pese a ello, continúa ejerciendo el cargo mientras dichos procesos siguen su trámite en segunda instancia.