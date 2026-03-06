Dos buses que trasladaban hinchas del FBC Melgar fueron atacados ayer con piedras cuando salían de Cusco con destino a Arequipa, luego del partido disputado por la Copa Sudamericana.

Los vehículos de las empresas Real del Sur y Transportes Colca fueron apedreados cuando se encontraban de salida de la ciudad Imperial. Según los pasajeros, los buses terminaron con varias ventanas laterales y el parabrisas frontal destrozados. Según los hinchas, viajaron en familia, por lo que había niños en los vehículos.

El incidente ocurrió horas después del llamado “Clásico del Sur”, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cienciano eliminó a Melgar del torneo Copa Sudamericana.

El partido terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió en tanda de penales, donde el equipo cusqueño se impuso por 5-4, asegurando su clasificación y dejando fuera al conjunto rojinegro de Arequipa.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas, aunque los daños materiales en los buses fueron considerables.

