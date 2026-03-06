La eliminación de FBC Melgar en la Copa Sudamericana se consumó esta noche tras caer en la tanda de penales frente a Cienciano por 5-4, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y dejó al cuadro cusqueño clasificado a la fase de grupos del torneo continental.

La definición desde los doce pasos tuvo como protagonista inesperado a Bernardo Cuesta, quien erró el quinto penal del conjunto arequipeño. El delantero, que en múltiples partidos fue el salvador del cuadro rojinegro, esta vez envió su remate por encima del arco. La clasificación quedó sellada cuando el defensa Maximiliano Amondarain convirtió el disparo decisivo para el equipo imperial.

El arquero Carlos Cáceda no logró atajar ninguno de los penales ejecutados por el rival, prolongando una racha de actuaciones irregulares en los últimos compromisos. Mientras tanto, estuvieron precisos Jhonny Vidales, Matías Zegarra, Jeriel De Santis y Jesús Alcántar, quienes no fallaron en sus ejecuciones pero no fue suficiente.

Durante el tiempo reglamentario, el primer tanto llegó a los 51 minutos por intermedio de Kevin Becerra. El defensor se metió en el área y conectó un centro enviado por Ademar Robles desde la banda derecha, venciendo la resistencia de Cáceda y adelantando al conjunto cusqueño en el marcador.

La reacción rojinegra se produjo a los 72 minutos, cuando Alejandro Ramos logró el empate tras una jugada individual. El mediocampista amagó con la pierna derecha y definió de izquierda desde el borde del área grande para batir al guardameta Ítalo Espinoza. El técnico Juan Reynoso había sorprendido al incluir a Ramos por la banda izquierda y devolver la titularidad a Nicolás Quagliata, ya recuperado de una lesión.

Con esta derrota, Melgar acumula tres resultados negativos consecutivos y se despide de un torneo internacional que disputaba con frecuencia hace más de una década.

ehora deberá concentrarse en el Torneo Apertura, donde enfrentará a Alianza Lima el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El plantel rojinegro viajará mañana a Lima para concentrar hasta el partido y retornará a Arequipa el martes 10 de marzo.