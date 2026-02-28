El defensor paraguayo Juan Escobar es la nueva incorporación del FBC Melgar para sumar esfuerzos en la pelea por el título de la Liga 1 2026. Se conoció que su contrato es por dos temporadas.

Juan Escobar, proveniente de Godoy Cruz de la Primera División de Argentina, llega al conjunto arequipeño tras su paso por CD Castellón, Cruz Azul, Toluca y Cerro Porteño.

En el primer semestre de 2025 jugó por Castellón de la Liga 2 (Segunda División española), disputando 9 partidos. Mientras que el segundo semestre jugó por Godoy Cruz, en el que estuvo en 11 compromisos.

Con el Cruz Azul permaneció por más años, donde anotó 6 goles en la temporada 2022. Asimismo, fue campeón de la Liga Mexicana en 2021 con Juan Reynoso al mando, además de anotar 3 goles y 3 asistencias.

“Está listo para defender estos colores junto a Arequipa. Bienvenido al Dominó, Juan”, escribe Melgar.