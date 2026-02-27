Arequipa gritó campeón. La selección de Miraflores se coronó monarca del Campeonato Nacional de Voleibol U-15 tras derrotar 2 sets a 0 a Pucallpa en una final intensa disputada este viernes en el Coliseo Arequipa.

Con los parciales 27-25 y 25-17, Miraflores, en representación de Arequipa, consiguió el ansiado título y logró marcar un hito en la historia del vóley.

Si bien Pucallpa tomó ventaja en el tramo inicial, las miraflorinas reaccionaron con carácter, ajustaron en defensa y fueron más precisas en los puntos decisivos, sellando así el título nacional ante decenas de espectadores.

Tras el último punto, las campeonas recibieron las medallas de oro y el trofeo en medio de aplausos y, como broche de oro, entonaron el himno de Arequipa, celebrando un logro que quedará marcado.

El plantel está dirigido por el DT Edwin Calisaya y conformado por:

Nahir Cueva (Sparta)

Fernanda Pinto (San Martín)

Romina Castillo (J&J)

Delia Fernández (J&J)

Denisse Alvarado (CUM)

Brittany Hancco (Sparta)

Estrella Huayhua (CUM)

Andrea Almeyda (J&J)

Kiara Lazo (Géminis)

Luana Andía (J&J)

María Arrelucea (J&J)

Dara Errada (San Martín)

Miraflores es primer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

MÁS PREMIOS

El segundo lugar fue para Pucallpa y el tercer puesto para Surco (Lima), que derrotó 2 sets a 0 a Comas (Lima) con parciales 26-24 y 25-11.

Entre las destacadas:

Kiara Lazo (Miraflores), mejor punta

Flavia Vela (Pucallpa), mejor opuesta

Gabriela Reyes (Pucallpa), mejor central

Mirella Maldonado (Surco), mejor armadora

Vannia Adrianzen (Comas), mejor líbero

Dara Herrada (Miraflores), mejor jugadora

Pucallpa es subcampeón en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Surco es tercer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.