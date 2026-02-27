Miraflores es primer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Renato Gambarini.
Miraflores es primer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Renato Gambarini.

Arequipa gritó campeón. La selección de Miraflores se coronó monarca del Campeonato Nacional de Voleibol U-15 tras derrotar 2 sets a 0 a Pucallpa en una final intensa disputada este viernes en el Coliseo Arequipa.

Con los parciales 27-25 y 25-17, Miraflores, en representación de Arequipa, consiguió el ansiado título y logró marcar un hito en la historia del vóley.

Si bien Pucallpa tomó ventaja en el tramo inicial, las miraflorinas reaccionaron con carácter, ajustaron en defensa y fueron más precisas en los puntos decisivos, sellando así el título nacional ante decenas de espectadores.

Tras el último punto, las campeonas recibieron las medallas de oro y el trofeo en medio de aplausos y, como broche de oro, entonaron el himno de Arequipa, celebrando un logro que quedará marcado.

El plantel está dirigido por el DT Edwin Calisaya y conformado por:

  • Nahir Cueva (Sparta)
  • Fernanda Pinto (San Martín)
  • Romina Castillo (J&J)
  • Delia Fernández (J&J)
  • Denisse Alvarado (CUM)
  • Brittany Hancco (Sparta)
  • Estrella Huayhua (CUM)
  • Andrea Almeyda (J&J)
  • Kiara Lazo (Géminis)
  • Luana Andía (J&J)
  • María Arrelucea (J&J)
  • Dara Errada (San Martín)
Miraflores es primer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
Miraflores es primer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
MÁS PREMIOS

El segundo lugar fue para Pucallpa y el tercer puesto para Surco (Lima), que derrotó 2 sets a 0 a Comas (Lima) con parciales 26-24 y 25-11.

Entre las destacadas:

  • Kiara Lazo (Miraflores), mejor punta
  • Flavia Vela (Pucallpa), mejor opuesta
  • Gabriela Reyes (Pucallpa), mejor central
  • Mirella Maldonado (Surco), mejor armadora
  • Vannia Adrianzen (Comas), mejor líbero
  • Dara Herrada (Miraflores), mejor jugadora
Pucallpa es subcampeón en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
Pucallpa es subcampeón en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
Surco es tercer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
Surco es tercer lugar en XVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U-15. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

