Arequipa gritó campeón. La selección de Miraflores se coronó monarca del Campeonato Nacional de Voleibol U-15 tras derrotar 2 sets a 0 a Pucallpa en una final intensa disputada este viernes en el Coliseo Arequipa.
Con los parciales 27-25 y 25-17, Miraflores, en representación de Arequipa, consiguió el ansiado título y logró marcar un hito en la historia del vóley.
Si bien Pucallpa tomó ventaja en el tramo inicial, las miraflorinas reaccionaron con carácter, ajustaron en defensa y fueron más precisas en los puntos decisivos, sellando así el título nacional ante decenas de espectadores.
Tras el último punto, las campeonas recibieron las medallas de oro y el trofeo en medio de aplausos y, como broche de oro, entonaron el himno de Arequipa, celebrando un logro que quedará marcado.
El plantel está dirigido por el DT Edwin Calisaya y conformado por:
- Nahir Cueva (Sparta)
- Fernanda Pinto (San Martín)
- Romina Castillo (J&J)
- Delia Fernández (J&J)
- Denisse Alvarado (CUM)
- Brittany Hancco (Sparta)
- Estrella Huayhua (CUM)
- Andrea Almeyda (J&J)
- Kiara Lazo (Géminis)
- Luana Andía (J&J)
- María Arrelucea (J&J)
- Dara Errada (San Martín)
MÁS PREMIOS
El segundo lugar fue para Pucallpa y el tercer puesto para Surco (Lima), que derrotó 2 sets a 0 a Comas (Lima) con parciales 26-24 y 25-11.
Entre las destacadas:
- Kiara Lazo (Miraflores), mejor punta
- Flavia Vela (Pucallpa), mejor opuesta
- Gabriela Reyes (Pucallpa), mejor central
- Mirella Maldonado (Surco), mejor armadora
- Vannia Adrianzen (Comas), mejor líbero
- Dara Herrada (Miraflores), mejor jugadora