El atleta arequipeño José Manuel Quispe (38) se adjudicó la medalla de oro en la carrera “4 Refugios NonStop”, primera fecha de la Copa del Mundo Skyrunner World Series 2026. Con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 40 segundos, Quispe demostró un nivel excepcional y arrancó con el pie derecho su campaña en el circuito mundial de skyrunning.

Además, Genaro Crisóstomo (5:48:39) quedó en segundo lugar y el estadounidense Morgan Elliott (5:49:49) en tercero. La prueba exigió a los corredores completar 40 km con 3.350 metros de desnivel positivo acumulado, atravesando crestas afiladas y senderos expuestos.

“Fue una ruta extremadamente técnica; por eso usamos casco para protegernos de posibles caídas. Sabía que tenía el nivel para dar el golpe y así fue. Cada mes de entrenamiento está dando frutos. Quiero agradecer a mi entrenador Andrés Olivera por su respaldo incondicional y confianza en el proceso”, declaró el corredor arequipeño, integrante del CIVA Endurance Club.

Cabe mencionar que José Manuel llegó a este encuentro luego de cerrar el 2025 en el 7.º puesto del ranking final del Merrell Skyrunner World Series. Su próximo reto será el Andes Mountain Skyrace (34 km) el 7 de marzo en Chile, carrera en la que ya logró el segundo lugar en 2025 y donde buscará seguir sumando puntos clave.

OTROS PERUANOS

La cajamarquina Rosalía Zegarra también brilló en la rama femenina al conquistar la medalla de bronce con un sólido tiempo de 7 horas, 18 minutos y 47 segundos. La ganadora fue la canadiense Kalie McCrystal (6:21), seguida por la alemana Tanja Löwenhagen (6:52).

Tras finalizar 2025 en el 14.º lugar del ranking general femenino, este podio confirma el ascenso de Zegarra y su potencial para meterse en el top 10 mundial este año.

Al igual que Quispe, Rosalía apuntará a mejorar su actuación en el Andes Mountain Skyrace del 7 de marzo en Chile, donde en 2025 ocupó el tercer puesto.

Con estos resultados, Perú se posiciona como protagonista desde el arranque de la temporada 2026 del Skyrunner World Series.