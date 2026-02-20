Entre el 23 y el 27 de febrero la ciudad de Arequipa será sede del XVIII Campeonato Nacional de Vóleibol categoría U15 Damas. Aunque en los últimos días la ciudad atraviesa un periodo de fuertes lluvias, la organización del torneo indicó que todo se realizará con normalidad.

Este viernes por la mañana se realizó la presentación del torneo en la Biblioteca Mario Vargas Llosa. En esta actividad tuvo participación el subgerente de Deporte del Gobierno Regional de Arequipa, Alonso Rodríguez, quien indicó que el arribo de las delegaciones está programado para el domingo.

“Entiendo que ellos ya están bajo conocimiento, también estamos coordinando con la señora Fanny (presidenta de la Liga Distrital de Vóleibol de Miraflores), para que lógicamente tengan esta previsión de poder llegar al equipo en los tiempos debidos, porque empezamos el lunes”, precisó.

Respecto al Coliseo Arequipa, que albergará todos los partidos, el funcionario indicó que semanas atrás se detectaron problemas en las butacas, las mismas que están siendo reemplazadas.

“Me parece que inclusive es un padre de familia que está dando el apoyo para poder solventar y poder apoyarnos en estar al 100 % con las butacas”, agregó.

PARTICIPANTES

El torneo contará con la participación de 10 selecciones; cada una de ellas recorrió un largo camino hacia estas instancias.

Región Río Amazonas : Punchana (Iquitos), campeón vigente

: Punchana (Iquitos), campeón vigente Región Río Amazonas : San Juan

: San Juan Región Miguel Grau I: Chiclayo

Chiclayo Región Miguel Grau II : Trujillo

: Trujillo Región Francisco Bolognesi : Tacna

: Tacna Región Inca : Cusco

: Cusco Región Andrés Avelino Cáceres : Pucallpa

: Pucallpa Región José Olaya : Comas - Lima

: Comas - Lima Región Lima Metropolitana : Surco

: Surco Anfitrión: Miraflores (Arequipa)

El primer partido del torneo está programado para las 9:00 horas, mientras que la ceremonia de inauguración será a partir de las 13:00 horas.