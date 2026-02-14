La emoción del vóley infantil se vivió con fuerza durante la jornada deportiva realizada por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa. Los partidos se disputaron en el Coliseo Miguel Grau de Paucarpata, donde los equipos aspiran al título en su categoría U-13 Damas.

El partido más equilibrado lo protagonizaron Cerro Colorado y Characato. El conjunto cerreño inició con ventaja al imponerse 25-17, pero Characato reaccionó con un contundente 25-12 en el segundo set. Finalmente, el equipo de Cerro Colorado mostró mayor solidez y cerró el encuentro 15-8, asegurando su victoria por 2 sets a 1.

Para el segundo compromiso, Yanahuara dominó el juego desde el inicio y derrotó por 2 sets a 0 a Yura con parciales de 25-11; 25-19, mostrando orden en defensa y eficacia en ataque.

Por su parte, el sexteto de Miraflores consiguió su triunfo sólido tras marcar 2-0 a la selección de José Luis Bustamante, en los parciales de 25-16; 25-19.

La jornada cerró con la victoria de Paucarpata por 2 sets a 0 sobre Alto Selva Alegre. El primer set fue el más disputado (25-23, pero en el segundo parcial Paucarpata logró mayor dominio del juego y selló su jugada por 25-13.