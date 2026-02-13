Este sábado 14 y domingo 15 de febrero se desarrollará en Mollendo el campeonato de vóley denominado “Copa de Amistad Toto Sholl 2026″, certamen que reunirá a destacados equipos juveniles en las categorías Sub-13 y Sub-15.

El campeonato se disputará en los campos deportivos de la Primera Playa de la ciudad de Mollendo. La actividad es organizada por el Club Real Mollendo, bajo la dirección de los profesores Mario Rojas G. y Juan Valdez A.

El evento cuenta con el auspicio del alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, así como de Betty Gaona y Raúl Rodríguez.

La edición de este 2026 contará con delegaciones de distintas regiones del sur del país, entre ellas el Club Icad y Taybor (A.Q.P) & Club Shadow de la Joya, Club Semillitas de Puno, Club Juventus del Cuzco y el anfitrión Real Mollendo.

Escuela Semillitas en “Copa de Amistad Toto Sholl 2026″, Mollendo. Foto: GEC.

Al final del evento se realizará la ceremonia de premiación y clausura. Cabe mencionar que este torneo de la net alta podrá ser apreciado en forma gratuita por los aficionados y más aún en esta fecha tan importante como es el Día del Amor y la Amistad.