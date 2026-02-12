Con vibrantes encuentros se desarrolló la primera fecha del campeonato Mayores Akira Kato Damas, este miércoles 11 de febrero, en el coliseo Miguel Grau de Paucarpata. El torneo fue válido por la Serie “A”.

En el primer compromiso, Santa Úrsula mostró superioridad y se impuso por 3 sets a 0 frente a Alto Selva Alegre, con parciales de 25-17; 25-20; 25-19.

Para el segundo compromiso, Deportivo 14 derrotó por 3 sets a 1 a Porvenir Boys. en un partido más disputado. Los parciales fueron 25-09; 25-15; 23-25; 25-17, logrando así un triunfo clave en la jornada.

Deportivo 14 en campeonato de vóley Mayores Akira Katos Damas. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Porvenir Boys en campeonato de vóley Mayores Akira Katos Damas. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

La competencia implica también a los equipos Tigresas, Dark Fénix, Deport Más y Siré Fénix, en la Serie “B”. Son 8 equipos los que buscan el título en esta competencia organizada por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Con estos resultados, se van posicionando en la tabla de posiciones, y continúan generando expectativa entre los aficionados al vóley local.