Cinthya Apaza Cama, de 36 años, hizo historia en el fútbol arequipeño al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo de la Copa Perú. En un entorno tradicionalmente masculino, logró hacerse respetar desde el primer día gracias a su carácter firme y a una metodología de trabajo disciplinada.

En el 2018 asumió el mando del León Gol Club en el distrito Jacobo Hunter; con una estricta preparación física llevó al plantel de futbolistas hasta la etapa provincial del conocido “fútbol macho”. Fue una campaña destacada para un equipo joven y competitivo; sin embargo, Sportivo Huracán se interpuso en su camino y los dejó fuera del torneo.

TODO UN RETO

La entrenadora reconoce que el inicio no fue sencillo. El día de su presentación, algunos jugadores mostraron dudas y exigieron explicaciones al presidente del club. Las miradas y los murmullos fueron el primer obstáculo que debió enfrentar en su debut.

“Cuando comenzaron los entrenamientos, se dieron cuenta de que no era tanto el género. Como soy de la Policía, tengo un carácter fuerte y estaba preparada para dirigirlos. Al principio sentí miedo, eran varones mayores y debía conocer sus trayectorias para saber cómo tratarlos”, relató.

Cinthya recuerda que uno de sus mayores referentes fue el entrenador Pedro Requena, quien la dirigió en la UNSA. Observó con detenimiento sus movimientos y estrategias. Además, complementó sus sesiones con trabajo físico, nutrición y aspectos técnico-tácticos.

RESPETO

Con el pasar de las semanas, el grupo empezó a responder. “Me gané el respeto de todos. Fue una campaña positiva. Lo técnico y lo táctico lo fuimos trabajando y estaban cómodos. Sabía cómo ubicarlos y cuándo cambiar la estrategia. No había quejas ni argollas”, comentó.

La eliminación ante Sportivo Huracán fue un golpe duro porque fue por un gol y con dos titulares lesionados. “Ese día tenía fuera a mi delantero y a mi back. Lo podíamos ganar. Aun así, llegar a esa instancia no fue poco para un equipo que no era conocido. Al año siguiente me volvieron a llamar”, recordó.

Tras esa experiencia, su carrera se amplió hacia el fútbol femenino, menores y futsal. Su participación en un curso de la Conmebol le abrió nuevas oportunidades. “Había bastante movimiento en futsal, pero la pandemia nos frenó. Luego retomé en 2022 y también trabajé en colegios”, contó.

A pesar de su pasión por el fútbol, siempre cumplió con sus responsabilidades en la Policía Nacional. Desde el área de Participación Ciudadana, trabajó con niños y adolescentes, especialmente en las zonas altas de Cayma, donde muchas familias no pueden costear una academia deportiva.

En la actualidad, Cinthya decidió hacer una pausa temporal en su trayectoria como entrenadora. Está finalizando una Maestría y los horarios universitarios le impiden dirigir los fines de semana. Asegura que es un paso necesario para fortalecer su formación profesional.

La entrenadora egresó en 2018 de la Escuela de Directores Técnicos de la FPF realizada en Arequipa. El curso tuvo una duración de 18 meses. De los 30 aspirantes inscritos, solo 12 culminaron el exigente programa formativo, que incluía evaluaciones rigurosas.