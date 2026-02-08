Con anotaciones de Bernardo Cuesta al minuto 53 minutos y de Cristian Bordacahar en el agónico minuto 97, FBC Melgar superó 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo de Lima. El conjunto local había logrado el empate momentáneo al minuto 86 gracias al brasileño Felipe Vizeu.

El encuentro, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura, ganó intensidad conforme avanzaba el segundo tiempo, obligando al árbitro Bruno Pérez a mostrar dos tarjetas rojas. La primera expulsión fue para Juan González, de Sporting Cristal, al minuto 60, mientras que Matías Zegarra, de Melgar, vio la segunda amarilla y dejó el campo al minuto 76 . El trámite se volvió más tenso en ambos frentes.

El entrenador rojinegro, Juan Reynoso, apostó nuevamente por la experiencia de Carlos Cáceda bajo los tres palos. Su línea defensiva no sufrió modificaciones respecto al debut, mientras que en el mediocampo alineó a tres hombres de marca: Horacio Orzán, Walter Tandazo y Javier Salas. La idea fue controlar los avances celestes y asegurar la marca en primera línea.

Cuando Melgar quedó con un jugador menos tras la expulsión de Zegarra, Reynoso reacomodó sus piezas para sostener el resultado parcial. Hizo ingresar a Nelson Cabanillas y retrasó las posiciones de Pablo Erustes, Cristian Bordacahar y Nicolás Figueroa. El repliegue ordenado permitió apostar por salidas rápidas al contragolpe en los últimos minutos del partido.

Bordacahar se consolidó como la figura del compromiso por su despliegue y sacrificio. Contribuyó en las labores defensivas y coronó su actuación con el gol decisivo. Fue habilitado por Cuesta y con un potente disparo cruzado de derecha venció la resistencia del arquero Diego Enríquez para sellar el triunfo rojinegro, en los descuentos.

Cuesta, por su parte, volvió a confirmar su habitual eficacia frente a Cristal. El delantero argentino anotó el primero de la tarde y alcanzó los 196 goles con la camiseta de Melgar desde su llegada en 2012. Su capacidad para aparecer en momentos clave sigue siendo uno de los pilares ofensivos del equipo de Arequipa.

Con este resultado, el cuadro rojinegro se mantiene como líder del Torneo Apertura con seis puntos, producto de las victorias sobre Cienciano (2-0) y Sporting Cristal (2-1). Ambos rivales son considerados directos en la lucha por el título. Cristal, en cambio, quedó relegado con apenas una unidad tras dos jornadas disputadas.

En la tercera fecha, Melgar recibirá el domingo 15 de febrero a las 18:30 horas a CD Moquegua en el estadio Monumental de la Unsa. Sporting Cristal visitará un día antes, el viernes 14 de febrero a las 15:15 horas, a Juan Pablo II en Chongoyape, con la obligación de recuperar terreno en el torneo.