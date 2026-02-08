El peruano Amador Núñez Perea alcanzó el mayor logro de su carrera deportiva al obtener la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Máster Asunción 2026, luego de imponerse 3 sets a 0 al brasileño Ednaldo Souza en la final del certamen.

Amador Núñez (mollendino) compartió parte de su experiencia y expresó que el tercero fue el definitivo y el que marcó su vida, logrando un título Panamericano.

Con esta victoria, Núñez se convirtió en el único varón de la delegación peruana en obtener medalla en el campeonato y además logró la única presea de oro para el país. El nuevo campeón continental suma así su primer título panamericano individual a un destacado palmarés que incluye tres campeonatos latinoamericanos y dos sudamericanos.

Además, recordó que fue subcampeón en Lima 2022 y en Colombia 2024. “En Colombia es donde me entregaron mi raqueta rota y jugué con raqueta prestada diferente a la mía. En semifinales le gané al favorito, al chileno Jorge Silva, y en la final perdí 3 a 2 con el local colombiano”, señaló Amador Núñez.

Cabe mencionar que de la delegación peruana, tres mujeres también obtuvieron medallas. Se trata de Ana Cecilia Meléndez (medalla de plata), Elizabeth Bravo de Rueda (medalla de plata), y Johanna Gutiérrez (medalla de bronce).