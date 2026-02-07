Esta mañana la selección de Cayma tropezó en su primer partido del Campeonato Regional de Vóleibol U-15 Damas, que en este año tiene como sede la Liga Distrital de Vóleibol de Alto Selva Alegre.

El elenco caymeño abría el torneo enfrentando a la selección de Tacna en el coliseo Padre Carlos Pozzo; sin embargo, cayó por 2 sets a 1 en un partido peleado hasta el final, pero con el representante arequipeño venido de más a menos.

Con el aliento de las hinchadas de ambos equipos, el primer set se disputó punto a punto, donde la ventaja se repartió en varios tramos; serían las caymeñas las que se llevarían este primer set por 25 a 23.

Con la moral por lo alto, Cayma llegó a sacar una ventaja de hasta 8 puntos durante el segundo set, pero las tacneñas, a punta de temple y convicción, dieron vuelta al marcador, para llevarse este segundo set por 25 a 21.

El tercer set definió al ganador del partido, donde Tacna sacó desde el inicio la ventaja, la cual no soltaría hasta el último punto, firmando un 15 a 9.

El segundo partido está pactado para esta misma tarde (13:00 horas) en el mismo recinto deportivo, donde Alto Selva Alegre jugará ante Tacna; una victoria de las tacneñas les asegurará el primer lugar.

En este Campeonato Regional participan 3 selecciones y el ganador disputará el XXVIII Campeonato Nacional de Vóleibol U-15, que tendrá como sede la Liga Distrital de Vóleibol de Miraflores, entre el 22 y el 27 de febrero con la participación de 10 selecciones de todo el país.

Selección de Tacna en partido del Regional de Vóleibol U-15. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

