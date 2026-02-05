Más de 7 500 atletas locales, nacionales e internacionales se espera que participen en la 39.ª edición de la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria de Cayma 2026, considerada una de las competencias pedestres más importantes del país.

La carrera por el título de campeón en su respectiva categoría se realizará el domingo 15 de marzo con inicio y llegada en el puente Chilina, donde miles de participantes esperan lograr la meta.

Para esta edición no solo se espera competidores ya conocidos como Erick Hermes Belizario Sucapuca (Puno), quien ganó la maratón 2025, sino también participantes de otras provincias y países.

DETALLE

La competencia, como cada año, incluirá las distancias de 5k, 10k, 21k y 42k, en damas y varones. Según el alcalde distrital de Cayma, Juan Carlos Linares, por segundo año consecutivo se habilitará la categoría Damas en la prueba de 42k, y este 2026 se premiará al mejor atleta caymeño.

El recorrido abarcará 12 distritos de Arequipa, entre ellos Cayma, Yanahuara, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Sabandía, Characato, Socabaya, Jacobo Hunter, Sachaca y Cercado. Además, a lo largo de la ruta se contará con 50 jueces de control.

Asimismo, la autoridad edil indicó que se destinarán 80 mil soles para la organización del evento deportivo. Los competidores que lleguen a la meta participarán del sorteo de un auto 0 kilometros.

Las inscripciones serán de manera presencial (Plaza de Cayma y La Tomilla) y virtual, las cuales empezarán a partir del lunes 16 de febrero. Los costos de participar en la maratón son de S/15.00 para menores de 17 años y S/20.00 para mayores de 18 años.

El objetivo de la carrera es promocionar la práctica del atletismo en la modalidad de pruebas de fondo, estrechando vínculos de amistad a través de la práctica deportiva.