Los futbolistas del FBC Melgar, Jhamir D’Arrigo y Franco Zanelatto, ya se encuentran plenamente recuperados de sus respectivas dolencias y quedaron a disposición del comando técnico para el encuentro con Sporting Cristal.

La inclusión de ambos jugadores en la lista final de convocados dependerá de la evaluación del técnico Juan Reynoso, que finalmente analizará el ritmo de juego y las condiciones físicas.

De este modo, el cuadro rojingero está más que listo para enfrentar a Cristal, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, el cual está programado para este domingo 8 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo, San Martín de Porres.

Cabe mencionar que Melgar llegará a este partido, luego de vencer por 2-0 a Cienciano en el Clásico del Sur. Con estos ánimos, el Dominó está listo para el torneo.

En tanto, la Comisión Nacional de Árbitros designó a Bruno Pérez como juez principal del duelo entre el conjunto celeste y los rojinegros.

Con Melgar, Pérez arbitró cinco encuentros, destacando la victoria rojinegra 1-0 ante Sporting Cristal, además de empates frente a Los Chankas, Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso, y una derrota ante Cusco FC.