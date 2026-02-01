Los clásicos no se juegan, se ganan; así lo entendieron los futbolistas de FBC Melgar al derrotar 2-0 a Cienciano, partido de la primera fecha que se jugó en el estadio Monumental de la UNSA.

El primer gol del encuentro fue anotado por Cristian Bordacahar (28′) de un sorpresivo golpe de cabeza, que dejó sin opción al arquero Gonzalo Falcón. Mientras tanto, el recién ingresado Jeriel de Santis (91′) convirtió el segundo de la noche.

Melgar comenzó el encuentro con desaciertos al momento de realizar los pases; conforme transcurrieron los minutos, llegaron las primeras opciones de gol, con Bernardo Cuesta y Pablo Eruste, más retrasados Bordacahar y Jhonny Vidales.

FBC Melgar 2-0 a Cienciano en la primera fecha de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

En la complementaria, la visita salió en busca del empate y Melgar aprovechó los espacios dejados atrás para contragolpear.

Ni bien se acomodaron en el campo de juego, el Dominó generó una clara opción en la cabeza del mexicano Jesús Alcantar, que el arquero Falcón bloqueó con la mano izquierda.

Sin embargo, la oportunidad más clara se generó en los pies de Pablo Erustes (62′). Corrió desde el mediocampo para habilitar a Bernardo Cuesta, quien falló ante la salida del arquero de Cienciano.

El entrenador Juan Reynoso sorprendió con enviar un once inicial diferente, con Jorge Cabezudo en el arco y Horacio Orzán con funciones defensivas en la zona de líbero y, por momentos, en la primera línea del mediocampo.

Juan Reynoso en FBC Melgar 2-0 a Cienciano en la primera fecha de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Melgar comenzó la temporada 2026 con el pie derecho, tres puntos que dejan tranquilidad en el plantel para enfrentar el domingo 8 de febrero a las 11:00 horas a Sporting Cristal, en la ciudad de Lima.