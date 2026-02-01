Juan Pablo II y FC Cajamarca igualaron 3-3 en un vibrante encuentro disputado en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El partido fue el más goleado de la jornada y estuvo marcado por un cierre intenso, con tres anotaciones en los minutos de descuento.

Para el conjunto local anotaron Christian Cueva, de penal, Adan Hendricks y Martín Alaníz, mientras que Hernán Barcos, con un doblete, y Arley Rodríguez marcaron para FC Cajamarca.

La atención se centró en los capitanes Cueva, quien volvió al fútbol peruano, y Barcos, que debutó con su nuevo club tras su salida de Alianza Lima.

Barcos abrió el marcador a los 17 minutos, pero el empate llegó en el complemento con un penal convertido por Cueva. FC Cajamarca retomó la ventaja con el tanto de Rodríguez, aunque la expulsión de Pablo Míguez en el tramo final cambió el desarrollo del partido.

Juan Pablo II logró ponerse arriba con un penal en el tiempo añadido, pero en la última jugada Barcos selló el empate definitivo desde los doce pasos.