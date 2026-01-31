El FBC Melgar decidió no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para la transmisión del encuentro de esta tarde ante Cienciano en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El Clásico del Sur está programado para las 6:30 p.m. y, según trascendió, la institución rojinegra reclama el abono de una deuda correspondiente al año 2023, además de un bono de infraestructura que asegura no ha sido cancelado.

De mantenerse la medida, este sería el segundo compromiso del cuadro arequipeño que no sería emitido por la señal de Liga 1, generando incertidumbre entre los aficionados.

“Somos el único Club de la Liga 1 que no ha recibido el bono de infraestructura por US$ 500,000.00. Aun sin ese respaldo, hemos construido nuestro Centro de Alto Rendimiento bajo los más altos estándares”, señaló Melgar en un comunicado emitido el 29 de mayo de 2025.

Por su parte, el director de Asuntos Internos 1190 Perú, indicó en L1MAX que, apenas se cierre el tema colectivo, se irá sobre los individuales y con Melgar será cuestión de conversar.

“A Melgar se le paga exactamente igual que a los demás clubes; luego nos vamos a sentar a resolver el problema”, declaró.