El FBC Melgar y Cienciano volverán a verse las caras este sábado 31 de enero en la 142.ª edición del Clásico del Sur, un duelo que paralizará al sur del país y que mostrará una clara supremacía del cuadro rojinegro, sobre todo cuando el choque se juega en Arequipa.

El debut del cuadro Melgar se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, a las 6:30 p.m., con miras a triunfar y salir campeón en la Liga 1 e imponerse en la Copa Sudamericana.

Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, el Dominó quiere empezar la temporada con pie derecho, mientras que Cienciano, “El Papa”, intentará salir airoso de su visita en la Ciudad Blanca.

El cuadro rojinegro llega a este encuentro, luego de haber derrotado 2-1 al Deportivo Macará de Ecuador en la Tarde Rojinegra 2026. Por su parte, Cienciano llega tras empatar 1-1 con Bolívar en la Trade del Rojo Imperial.

HISTORIAL

En el historial general, Melgar sumó 68 triunfos, frente a 39 victorias de Cienciano, además de 34 empates. El antecedente más reciente también favorece al Dominó; en el que Melgar se impuso 2-0 el 2 de octubre de 2025, pero anterior a esta victoria, Cienciano venció 2-1 al rojinegro.

El dominio arequipeño se hace más notorio en condición de local. Desde 1973, Melgar y Cienciano disputaron 68 partidos en Arequipa, con 43 triunfos del León del Sur, 16 empates y solo 9 victorias cusqueñas.

En los últimos 10 clásicos jugados en la Ciudad Blanca, Melgar ganó 8, empató uno y Cienciando solo celebró una vez, en 2013.

BAJAS Y PLANTEL

Por su parte, Melgar tendrá al menos cinco bajas. Se trata de Alejandro Ramos (expulsado ante Alianza Lima), Jhamir D’Arrigo, Franco Zanelatto, Nicolás Quagliata (lesionados) y Jeriel de Santis (en adaptación). Reynoso indicó que al menos uno de los lesionados podría ser considerado en la lista de convocados.

De esta manera, el once posible sería Carlos Cáceda, Horacio Orzán, Alec Deneumostier, Jesús Alcantar, Nelson Cabanillas, Javier Salas, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán, Cristian Bordacahar, Pablo Erustes y Bernardo Cuesta.