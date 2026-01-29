Mano Menezes, de 63 años, fue confirmado este jueves como nuevo director técnico de la selección peruana, convirtiéndose en el sétimo entrenador brasileño en asumir el cargo en la historia del combinado nacional.

La presentación oficial estuvo a cargo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien le dio la bienvenida durante el acto protocolar.

“Bienvenido profesor, sepa que el pueblo lo recibe abrigando la mayor esperanza que vuelvan los triunfos, para que nuestra selección pueda regalarnos buenos momentos dentro y fuera del campo de juego” , expresó.

Menezes cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol brasileño e internacional. Inició su carrera como entrenador en Guaraní en 1997 y, a lo largo de los años, dirigió clubes como Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahía, Internacional, Fluminense, además de equipos en Arabia Saudita y China. También estuvo al frente de la selección brasileña entre 2010 y 2012.