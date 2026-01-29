El congresista Ernesto Bustamante, de la bancada de Fuerza Popular, descartó que su agrupación política esté a favor del presidente José Jerí, pero sostuvo que impulsar una vacancia en estos momentos sería un “salto al vacío” que no contribuiría a la gobernabilidad del país.

En entrevista para Exitosa, el legislador señaló que, si bien la vacancia presidencial es un mecanismo constitucional válido, no debe utilizarse sin pruebas claras ni con fines políticos.

“Nosotros estamos por la gobernabilidad. En Fuerza Popular creemos que la vacancia es un mecanismo constitucional que permite reforzar la democracia, pero no está para hacer saltos al vacío. Si se va a practicar, que sea con pruebas, evidencias”, manifestó.

Cuestionamientos por reuniones en Palacio

Las reuniones que sostuvo el jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang generaron siete mociones de censura y una moción de vacancia, que ya habría alcanzado las firmas necesarias para ser presentada ante el pleno del Congreso.

Bustamante consideró que estos encuentros no fueron adecuados, especialmente por la forma en la que se habrían producido. “No me parece correcto que se aparezca a las 11 de la noche con una persona con antecedentes dudosos. Además, parece que no fue una sola reunión, sino dos anteriores con el mismo personaje”, cuestionó.

Asimismo, expresó su preocupación por los antecedentes del empresario y por las personas que habrían sido invitadas por él a la Casa de Pizarro.

“La vacancia no es un instrumento electoral”

Pese a estos cuestionamientos, el parlamentario reiteró que no existen elementos suficientes para promover la destitución del mandatario en este momento. En ese sentido, afirmó que, de haberse evidenciado actos ilícitos más graves, la postura de su bancada habría sido distinta.

“Si en los videos hubiera aparecido con fajos de dinero, la posición sería otra. Esto es un indicio que amerita investigación, pero no como para hacer una vacancia. La vacancia no es un instrumento electoral, es un mecanismo constitucional muy serio que se usa in extremis”, sostuvo.

Finalmente, Bustamante recordó que el país atravesó recientemente un proceso de vacancia presidencial y cuestionó la posibilidad de repetir este escenario en tan corto tiempo. “Hace menos de tres meses hemos tenido una. ¿Ahora necesitamos otra?”, expresó.

El congresista reiteró que la posición de Fuerza Popular no busca proteger al presidente, sino priorizar la estabilidad política y la gobernabilidad del país.