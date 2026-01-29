Absalón Vásquez, amigo personal del expresidente de la República, Alberto Fujimori, reveló que el exmandatario tenía la intención de postular a la Presidencia de la República en estas elecciones generales; sin embargo, su fallecimiento impidió concretar su objetivo.

“Yo he conversado con el ingeniero Fujimori, que era mi amigo personal; hasta el último minuto de su vida he estado a su lado. Él antes pensaba ser candidato, solamente si ganaba por 6 a 7 meses, hasta dejar el país tranquilo para reivindicarse”, expresó en la ciudad de Arequipa, a donde llegó como parte de la comitiva que acompaña a Rafael López Aliaga en su campaña política.

El también exministro de Agricultura de la gestión de Fujimori comentó que el exmandatario le ofreció ir al Senado con el número 1, mientras que su presencia en la Presidencia de la República hubiera sido de 6 a 8 meses con la intención de resolver el problema de la inseguridad; “ese era su objetivo de él, ese era su pensamiento”, señaló.

Respecto a su postulación como candidato al Senado Nacional, Vásquez comentó que el acercamiento con Rafael López Aliaga se dio tras la muerte del exmandatario y días después se reunieron para abordar otros temas. “Así conversando, dijo: apóyame en el tema agrario, qué puntos debemos tocar y así comencé a ayudar”, refirió, añadiendo que vio en López Aliaga a una persona íntegra y de buena fe.

Indicó que López Aliaga posee la misma mentalidad del fallecido presidente, proponiendo la instalación de jueces sin rostro y militares para combatir la delincuencia, señalando que en el Poder Judicial y Ministerio Público la gran mayoría de funcionarios son ideologizados: “Hay unos señores magistrados honorables, pero la gran mayoría han sido capacitados para el mal”, añadió.