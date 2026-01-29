Rafael López Aliaga cumplió su primer día en la ciudad de Arequipa con un mitin en el Teatro Fénix, mientras en los exteriores del recinto un grupo de personas rechazaba su presencia. Durante su alocución, el candidato presidencial por Renovación Popular realizó promesas y repartió ataques.

Con la presencia de sus simpatizantes, acompañado de su fórmula presidencial y de los candidatos a la Cámara de Diputados y del Senado, López Aliaga empezó su discurso anunciando un cuarto libro de su autoría titulado “La derecha cristiana”, que se presentará el 15 de febrero y en el que da detalles de su vida y pensamiento.

El candidato hizo mención a su trabajo realizado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, refiriéndose a la instalación de pozos de agua, la misma medida que aplicaría en Arequipa, prometiendo servicios básicos en zonas hoy declaradas no urbanas.

“(Sedapar) utiliza la excusa de que, como no tienen zonificación, luego no tienen derecho al agua, ni a electricidad, ni a desagüe, ni a nada; ya basta, vamos a ponerle agua de emergencia, eso es lo inmediato. La solución de mediano y largo plazo es la zonificación; tenemos que darle vuelta a este marco jurídico maldito que condena a la gente a estar viviendo de manera inhumana”, expresó.

En otro punto, señaló que se dotará de un Documento Nacional de Identidad (DNI) a los niños en el vientre de su madre: “Vamos a reducir el Estado, les pido estar pendientes el 12 de febrero a una transmisión donde estamos lanzando el plan de gobierno completo sin el formato caviar, un formato que nos obliga a hacer reducciones absurdas”, añadió.

También propuso cambios en el pago de los impuestos de la gran minería: “Entonces sí podemos decirle a la empresa minera, por ejemplo, que trabaja acá en Arequipa, que nos pague la mitad del impuesto, que vaya directamente al MEF, pero la otra mitad que vaya a la zona de influencia”, manifestó, cuestionando la modalidad de ejecución de Obras por Impuestos, indicando que la mitad se va a gasto corriente.

Al finalizar, señaló que volverá próximamente a Arequipa para dialogar con los empresarios informales, a quienes denominó como la columna vertebral de la economía, “mis respetos para el mundo informal, para ello tenemos una propuesta que vamos a hacer una realidad, que es partir el Banco de la Nación en dos, el banco actual sigue su trabajo, pero vamos a privatizar una parte para que los accionistas sean los micro, pequeñas y medianas empresa a nivel nacional”, indicó con el objetivo de darle continuidad a los proyectos de este sector económico.

A SUS RIVALES

Por su parte, Norma Yarrow, vicepresidenta de la fórmula presidencial, también se refirió a sus contrincantes: “Hemos tenido un gobierno corrupto (en referencia a Martín Vizcarra) y hoy el hermano sentenciado (Mario Vizcarra) postula; esto yo no lo puedo entender, y otro prófugo (Vladimir Cerrón) también, o sea, tenemos una plancha con un prófugo y otra con un sentenciado”, expresó.

La parlamentaria también minimizó las protestas en los exteriores del Teatro Fénix: “Hoy quisieron poner o pondrán en redes que botaron a Renovación de Arequipa, un piquetito de un partidito político que se va quemando y no digo el nombre, pero no me gusta ya el jugo de naranja”, sostuvo.