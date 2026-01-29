Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, arribó a la Ciudad Blanca pasadas las 17:40 horas de este miércoles en medio de una gran expectativa de sus seguidores en Arequipa y el rechazo de sus opositores que se concentraron en el local donde programó su mitin de campaña.

La tenue lluvia en la ciudad no impidió que los simpatizantes de la ola celeste se concentraran en los exteriores del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, donde, acompañados de dos bandas de música, aguardaron el descenso del líder de Renovación Popular, cuyo vuelo se vio demorado por las condiciones climáticas.

López Aliaga llegó acompañado de la congresista Norma Yarrow, vicepresidenta de su fórmula presidencial; en el aeropuerto fueron recibidos por el también parlamentario Esdras Medina. La comitiva se dirigió hacia las camionetas dispuestas para su traslado y emprender una caravana por las principales avenidas de la ciudad hasta el Cercado de Arequipa.

Aunque su presentación en el Teatro Fénix estaba programada para las 17:00 horas, su llegada a estas instalaciones ubicadas en el corazón del Centro Histórico se dio a las 19:15 horas, no solo por el retraso en el aeropuerto, sino también porque en la intersección de las calles Morán y San Juan de Dios aguardaba un grupo de manifestantes que con carteles en mano expresó su rechazo a la llegada del candidato presidencial.

La presencia policial en la zona evitó un mayor intercambio entre opositores y simpatizantes hasta el ingreso de López Aliaga al Teatro Fénix, ingreso que se hizo desde el lado de la calle Álvarez Thomas resguardado por Seguridad del Estado y sus simpatizantes.