El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Rafael López Aliaga, con el que busca revocar la resolución que dispuso ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria en su contra, junto a otras personas, por el denominado caso ‘Panama Papers’.

Según una resolución emitida el 19 de enero, a la que accedió RPP, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió “conceder” el recurso de apelación presentado por el exburgomaestre capitalino, al considerar que cumple con los requisitos previstos en el Código Procesal Penal para su admisión.

La defensa legal de López Aliaga indica que la resolución emitida por el magistrado el 26 de septiembre de 2025 presenta errores de derecho, al incurrir en una indebida motivación y en una motivación aparente de las resoluciones judiciales. Por ello, solicita que la instancia superior revoque el fallo apelado y, reformándolo, disponga que la Fiscalía reduzca a 12 meses el plazo de la prórroga de la investigación preparatoria.

Asimismo, el juez Chávez Tamariz declaró procedentes los recursos de apelación interpuestos por otros dos investigados, con los que buscan revertir el extremo de la resolución que declaró “infundado” el control de plazo solicitado por sus defensas, a fin de que se disponga el cierre de la investigación preparatoria y, de reformarse la decisión, se ordene al Ministerio Público emitir el pronunciamiento correspondiente dentro del plazo legal, al haberse vulnerado su derecho a un plazo razonable.

El magistrado ordenó remitir los recursos de apelación a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, de admitirlos a trámite, tendrá que convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, a fin de evaluarlos y emitir una decisión final en los próximos días.

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada “en parte” la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Cuarto Despacho, y dispuso la prórroga de la investigación preparatoria por un plazo de 36 meses.

De acuerdo con una resolución emitida el 26 de septiembre, a la que accedió RPP, el magistrado consideró que un plazo de 24 meses resulta razonable para culminar la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento de fondo. Ello, en atención a las diligencias aún pendientes, como la culminación de una pericia contable y financiera correspondiente al periodo 2010-2018 y su ampliación de 2018 a 2021; la toma de declaraciones testimoniales de dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales; el requerimiento de asistencia judicial a Estados Unidos y Panamá; así como la determinación de la inclusión de tres empresas como “personas jurídicas” dentro del caso.

La Fiscalía investiga el presunto manejo de fondos que ascendería a un millón de soles en la Caja Municipal de Crédito Popular durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014, entre otros hechos.