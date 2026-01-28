El exfiscal supremo Pablo Sánchez Velarde difundió un pronunciamiento este 28 de enero luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera no ratificarlo en el cargo.

En el documento, Sánchez Velarde expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y planteó severas críticas al procedimiento que derivó en la decisión.

Sánchez sostuvo que la entrevista ante la JNJ no tuvo carácter evaluador, sino que se desarrolló como un “interrogatorio”. Además, cuestionó que se hayan considerado en su contra hechos que, según indicó, ya habían sido archivados por la Fiscalía de la Nación y declarados prescritos por la propia Junta.

En la carta, el exfiscal mencionó como parte de los cuestionamientos una llamada telefónica sustentada únicamente en la versión de un fiscal adjunto, así como una sanción de 120 días por el cobro de una dieta cuando integraba la Academia de la Magistratura, proceso que aún se encuentra pendiente de resolución en el juzgado constitucional.

La JNJ resolvió el 22 de enero no ratificar a Sánchez tras una evaluación integral correspondiente al proceso 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ. De acuerdo con el informe del miembro del Pleno Cayo César Galindo, no cumplió de manera integral los criterios de idoneidad e integridad, considerando también una suspensión previa por falta muy grave.