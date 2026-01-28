El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que “por el momento” no solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación preliminar por las reuniones no registradas que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

En declaraciones al programa "Siempre a las 8″, que conduce la periodista Milagros Leiva precisó que dicha medida y otras diligencias más invasivas solo se evaluarán cuando el mandatario deje el cargo.

Tomás Gálvez explicó que, debido a que José Jerí se encuentra en funciones, la Fiscalía no puede realizar allanamientos, levantar la reserva bancaria ni ejecutar acciones que expongan a la Presidencia de la República.

No obstante, aseguró que la investigación, iniciada pocos días después de conocerse el caso, continúa de manera ultra reservada, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, recabando información e informes sin afectar la investidura presidencial.

Acudirá a Palacio de Gobierno

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que este viernes 30 de enero acudirá a Palacio de Gobierno por la mañana a fin de tomar la declaración del mandatario José J erí, quien podrá estar acompañado de su abogado.

José Jerí es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. Ello tras difundirse videos de reuniones clandestinas con empresarios chinos.