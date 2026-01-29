El Jurado Electoral Especial de Trujillo resolvió que el congresista Roberto Kamiche incurrió en una infracción al principio de neutralidad electoral, tras difundir publicaciones de carácter proselitista desde su cuenta personal de Facebook en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Según la resolución, el parlamentario compartió 28 videos en los que se promovía a la organización política Alianza para el Progreso y al candidato presidencial César Acuña, lo que contraviene el deber de imparcialidad que deben mantener las autoridades públicas en ejercicio.

El análisis del JEE señala que las publicaciones combinaban actividades propias de la gestión parlamentaria, como entregas de donaciones, campañas sociales y reuniones oficiales, con elementos de propaganda electoral.

Entre estos se identificaron mensajes de apoyo político, símbolos partidarios y la frase “Acuña Presidente”, lo que evidenciaría un uso reiterado de la investidura para favorecer a una agrupación política.